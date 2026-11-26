БАКУ /Trend/ - Центр радиационной обработки сельскохозяйственной продукции для борьбы с вредителями введен в эксплуатацию в провинции Гилян на севере Ирана в четверг, 26 ноября.

Как сообщает информационный портал правительства Ирана, церемония открытия состоялась в городе Решт, административном центре провинции. В ней приняли участие вице-президент Ирана, председатель Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами, губернатор провинции Гилян Хади Хакшенас и другие официальные лица.

Центр призван способствовать развитию ядерных технологий и их применению в различных сферах, включая сельское хозяйство, промышленность, охрану окружающей среды и здравоохранение.

Основным направлением его деятельности станет борьба с вредителями риса, который считается одним из стратегически важных продуктов Ирана. В частности, речь идет о долгоносике, ежегодно наносящем значительный ущерб качеству риса в провинции Гилян.

На первом этапе работы планируется обрабатывать 10 тысяч тонн риса. В дальнейшем мощность центра может быть увеличена до 20 тысяч тонн в год.

Объект построен на территории площадью 50 гектаров в городе Решт. Помимо риса, здесь также смогут обрабатывать от вредителей другие виды сельскохозяйственной продукции, включая арахис, чай и лекарственные растения.

Отметим, что в Иране ежегодно производится более 130 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, из которых около 30 процентов, или 40 миллионов тонн, превращаются в отходы. В связи с этим страна предпринимает меры по сокращению потерь и сохранению сельскохозяйственной продукции.