БАКУ/Trend/ - За 9 месяцев текущего года товарооборот между Азербайджаном и Грузией достиг 900 миллионов долларов.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом, в частности, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.

Министр отметил, что существующий потенциал значительно выше этого показателя.

«Из Азербайджана в Грузию вложено более 4 миллиардов долларов инвестиций, а из Грузии в Азербайджан — 460 миллионов долларов», — добавил он.