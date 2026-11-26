БАКУ /Trend Life/ – В мечети Тезе Пир в Баку проходит церемония прощания с выдающейся актрисой театра и кино, народной артисткой Азербайджана Эльмирой Шабановой, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Родные, близкие, коллеги, представители творческой общественности и поклонники пришли отдать последние почести артистке, чьё имя занимает особое место в истории азербайджанского театрального и кинематографического искусства.

Эльмира Шабанова посвятила свою жизнь сцене и кинематографу, оставив после себя богатое творческое наследие. Её актёрская индивидуальность, тонкое понимание человеческой психологии, выразительность и умение передавать самые сложные душевные переживания позволили ей создать целую галерею ярких и запоминающихся образов.

За годы творческой деятельности актриса снялась почти в 30 художественных фильмах. Среди её работ – картины "Окно печали", "Последняя ночь детства", "День прошёл", "Семеро сыновей моих", "Мститель из Гянджабасара", "Серебристый фургон" и другие киноленты, вошедшие в золотой фонд азербайджанского кинематографа.

Особое место в её фильмографии занимает образ Хамиды ханум в фильме "Окно печали" ("Qəm pəncərəsi"), поставленном по произведению Анара. Актриса умела наполнять своих героинь внутренней глубиной, искренностью и жизненной правдой, благодаря чему созданные ею образы находили отклик у зрителей разных поколений.

Творческий путь Эльмиры Шабановой был неразрывно связан с развитием национального искусства.

Важное место в жизни Эльмиры Шабановой занимала и педагогическая деятельность. Получив актёрское образование, а затем окончив режиссёрский факультет Азербайджанского государственного института искусств имени М.А. Алиева, она посвятила 35 лет преподавательской работе в этом вузе – с 1962 по 1997 год. Работала преподавателем и доцентом, передавая свои знания, профессиональные навыки и любовь к сценическому искусству молодому поколению. Для неё педагогика была не просто частью профессии, а возможностью продолжить служение искусству уже через своих учеников.

Не менее значимой была и семейная страница её биографии. Эльмира Шабанова была супругой известного азербайджанского режиссёра Руфата Шабанова, с которым её связывали годы совместной жизни и преданность искусству. В семье выросли дети, продолжившие творческие традиции: её сын Фуад Шабанов стал кинорежиссёром. Дочь Лейла также была рядом с матерью, а сама актриса с особой теплотой относилась к своим детям, внукам и правнукам.

Её жизненный путь объединил несколько важных призваний – актёрское мастерство, режиссуру, преподавание и материнство. И если на экране она оставила галерею незабываемых образов, то в жизни – учеников, семейную память и творческое наследие, которое продолжит жить и после её ухода.

Эльмира Шабанова ушла из жизни 25 ноября на 87-м году жизни.

После церемонии прощания актрису похоронят на Ясамальском кладбище рядом с супругом – режиссёром Руфатом Шабановым.

Уход Эльмиры Шабановой – большая потеря для азербайджанской культуры. Однако созданные ею образы продолжат жить на экране, напоминая о таланте, преданности искусству и ярком творческом пути актрисы.

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