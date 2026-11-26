БАКУ/Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует постепенное увеличение доли сегмента транспортировки газа в общей EBITDA компании Southern Gas Corridor (SGC) примерно до 80% в 2028 году по сравнению с около 60% в 2025 году.

Согласно оценке агентства, сегмент транспортировки газа отличается высокой предсказуемостью доходов благодаря долгосрочным соглашениям о транспортировке газа, предусматривающим механизмы индексации тарифов.

«Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP) также предусматривают условия типа ship-or-pay, которые в значительной степени устраняют риски, связанные с объемами транспортировки», — отмечает Fitch.

Агентство ожидает, что EBITDA сегмента транспортировки газа, без учета дивидендов, выплачиваемых миноритарным акционерам, останется стабильной в абсолютном выражении. При этом его доля в общей EBITDA SGC, рассчитанная Fitch, будет постепенно расти.

В агентстве также подчеркнули, что финансовые и операционные позиции SGC поддерживаются масштабом деятельности, географической диверсификацией и вертикальной интеграцией бизнеса.

«Деятельность компании охватывает добычу углеводородов, транспортировку газа через территории Азербайджана, Грузии и Турции в Южную Европу, а также продажи газа», — говорится в материалах Fitch.

В частности, SGC принадлежит 16,02% доли участия в газоконденсатном месторождении Шах-Дениз. В сегменте транспортировки газа компания владеет 51% TANAP, 21,02% Южно-Кавказского трубопровода (SCP) и 20% TAP.

Fitch также отметило, что конфликт с Ираном не нанес ущерба активам SGC, несмотря на их географическую близость к зоне конфликта. Компания также не столкнулась с перебоями в логистике в связи с военными действиями.

По оценке агентства, в 2026 году SGC получила выгоду от более высоких, чем ожидалось, цен на нефть и газ.