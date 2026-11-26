БАКУ/Trend/ - Консорциум во главе с американской инвестиционной компанией Eldridge заключил окончательное соглашение о приобретении LUKOIL International GmbH (LIG), владеющей международными энергетическими активами российской компании LUKOIL.

Об этом говорится в сообщении консорциума.

В консорциум, помимо Eldridge, входят Корпорация международного финансового развития США, базирующаяся в ОАЭ Catena Investment Holding и Xtellus Partners.

Как отмечается в сообщении, сделка направлена на передачу стратегически важных международных энергетических активов под контроль американских и союзных инвесторов, укрепление энергетической безопасности и обеспечение стабильности поставок энергоресурсов.

"Сделка предусматривает приобретение нероссийских нефтегазовых активов LUKOIL, охватывающих различные звенья энергетической цепочки: от добычи нефти и газа до нефтепереработки, трубопроводной инфраструктуры и сбытовых операций. Активы расположены в странах Западной и Юго-Восточной Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии, Северной и Африки к югу от Сахары, а также Северной Америки. Добывающие предприятия LIG работают в 11 странах, обеспечивая производство около 350 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В портфель также входят три нефтеперерабатывающих завода: Burgas в Болгарии, крупнейший НПЗ на Балканах, Zeeland в Нидерландах и Petrotel в Румынии. Их совокупная мощность составляет около 350 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, LIG владеет международным трейдинговым бизнесом LITASCO и более чем 2 тысячами автозаправочных станций в 16 странах Европы, Северной Америки и Центральной Азии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, приобретение портфеля будет осуществлено посредством обмена акциями. Консорциум передаст ограниченные в обращении российские акции ПАО «ЛУКОЙЛ» и других российских компаний в обмен на 100% долевого участия в LIG. В сообщении подчёркивается, что такая структура сделки исключает прямые денежные выплаты России. DFC от имени США получит долю в собственности без первоначальных затрат для американских налогоплательщиков. Средства от сделки будут размещены на специальном счёте с ограниченным доступом сроком на пять лет или до снятия санкций.

После завершения сделки активы LIG будут полностью отделены от собственности ПАО «ЛУКОЙЛ».

При этом сделка требует условного одобрения Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), завершения комплексной проверки, выполнения других условий закрытия и получения необходимых разрешений регулирующих органов. После завершения сделки консорциум намерен в первую очередь обеспечить стабильную работу активов, сохранить их стоимость и инвестиции, а также восстановить работу нефтеперерабатывающих предприятий на полную мощность.

Ведущим финансовым консультантом консорциума выступает Citi.