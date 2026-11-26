БАКУ /Trend/ - Ввод в эксплуатацию газовой электростанции мощностью 120 МВт в Жанаозене 24 ноября 2026 года стал очередным этапом реализации первого в Казахстане и Центральной Азии гибридного энергетического комплекса, объединяющего солнечную, ветровую и газовую генерацию. Проект общей мощностью 247 МВт, реализуемый национальной компанией "КазМунайГаз" (КМГ) совместно с итальянской Eni, призван повысить надежность энергоснабжения промышленных предприятий Мангистауской области и одновременно расширить использование возобновляемых источников энергии.

Значение этой инициативы выходит за рамки строительства отдельного энергетического объекта. Она демонстрирует возможность интеграции традиционной и возобновляемой генерации в единую систему, способную обеспечивать стабильное электроснабжение промышленных потребителей.

Гибридная электростанция включает в себя солнечную электростанцию мощностью 50 МВт, газовую - мощностью 120 МВт и ветровую - мощностью 77 МВт. Первый объект был введен в эксплуатацию в сентябре 2025 года, газовая электростанция начала промышленную выработку электроэнергии в июле 2026 года, а ее официальное открытие состоялось 24 ноября. Завершение строительства ветровой станции и ее ввод в эксплуатацию запланированы на 2027 год.

Ключевая особенность проекта заключается в том, что три источника генерации должны дополнять друг друга. Солнечная и ветровая электростанции обеспечивают производство электроэнергии из возобновляемых источников, тогда как газовая установка выполняет функцию балансирующей мощности. Она позволяет компенсировать колебания выработки ВИЭ и поддерживать стабильность энергоснабжения в периоды, когда солнечная или ветровая генерация снижается.

Для промышленного региона это имеет особое значение. Производственные предприятия нуждаются в бесперебойном электроснабжении, а зависимость исключительно от погодных условий при использовании возобновляемых источников может создавать дополнительные сложности. Сочетание ВИЭ с управляемой газовой генерацией позволяет учитывать оба фактора.

Газовая электростанция уже произвела более 26 млн кВт·ч электроэнергии с периода начала промышленной эксплуатации. Солнечная станция с периода запуска выработала около 93 млн кВт·ч.

После выхода всего комплекса на проектную мощность около 35 процентов вырабатываемой электроэнергии будет приходиться на возобновляемые источники. Таким образом, проект предусматривает не отказ от традиционной генерации, а формирование более диверсифицированной энергетической модели, в которой газ обеспечивает надежность системы, а солнце и ветер увеличивают долю чистой энергии.

В рамках проекта также построены подстанция и линия электропередачи напряжением 110 кВ. Эта инфраструктура будет использоваться для передачи электроэнергии в сеть и интеграции ветровой электростанции после ее запуска.

Реализация гибридного энергетического комплекса в Жанаозене стала частью более широкой стратегии Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по модернизации энергетической инфраструктуры, привлечению иностранных инвестиций и расширению использования возобновляемых источников энергии.

Важным этапом стало подписание 8 июня 2023 года в Астане соглашения о принципах совместной реализации проекта между "КазМунайГазом" и Eni в присутствии Токаева.

Инициатива соответствует обозначенным главой государства приоритетам по диверсификации энергетики, декарбонизации экономики и достижению углеродной нейтральности.

Во время встречи с главным операционным директором Eni Гвидо Бруско в Риме 19 января 2024 года Президент высоко оценил реализованные компанией проекты в сфере ветровой и солнечной энергетики в Актюбинской и Туркестанской областях общей мощностью 150 МВт.

Стороны также рассмотрели планы Eni по строительству газоперерабатывающего завода, гибридной электростанции мощностью около 250 МВт в Мангистауской области и другие направления инвестиционного взаимодействия.

Выступая в тот же день в ходе инвестиционного "круглого стола" "Казахстан – Италия" в Риме, Токаев подчеркнул значимость итальянских компаний для энергетического сектора страны и выразил заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества.

"Более 80 процентов казахстанской нефти экспортируется в Европу, что обеспечивает около 10 процентов потребностей ЕС. Хочу выразить благодарность Италии – давнему и надежному энергетическому партнеру Казахстана. Мы высоко ценим вклад итальянской флагманской компании Eni в экономику Казахстана. Казахстан предоставляет широкие возможности в сфере разведки нефти и газа. Мы внедряем лучшие мировые практики для открытия значимых месторождений. Также приглашаем итальянские компании к участию в сервисном обслуживании нефтегазовой отрасли", – заявил он.

Эта позиция отражает более широкий подход Казахстана к сотрудничеству с Eni: взаимодействие с компанией охватывает не только традиционную нефтегазовую отрасль, но и развитие возобновляемой энергетики, новых генерирующих мощностей и современных технологических решений.

"В 2024 году мы начали строительство гибридной электростанции мощностью около 250 МВт в Жанаозене в Мангистауской области. Проект объединяет солнечные и ветровые электростанции, разработанные с участием нашей дочерней компании Plenitude, и газовую электростанцию для обеспечения стабильного энергоснабжения", - сказал источник в компании Eni в эксклюзивном интервью Trend.

Он также отметил, что этот подход соответствует стратегии декарбонизации Eni и отражает ее стремление к внедрению инновационных технологий для создания низкоуглеродного будущего в Мангистауском регионе. В Eni отметили, что компания продолжает сосредоточивать внимание на возобновляемых источниках энергии и сокращении выбросов углекислого газа в Казахстане, допуская возможность расширения своих инициатив в других странах Центральной Азии.

В январе 2025 года председателем правления "КазМунайГаз" Асхатом Хасеновым Президенту Токаеву было доложено о ходе строительства гибридной электростанции мощностью 247 МВт. Проект развивался в рамках последовательного продвижения главой государства энергетического сотрудничества страны с международными партнерами. Это отражает стратегическую значимость привлечения передовых технологий и создания новых генерирующих мощностей для страны.

Одним из основных ожидаемых результатов проекта станет повышение надежности энергоснабжения производственных объектов КМГ в Мангистауской области, включая АО "Озенмунайгаз" и ТОО "КазГПЗ".

Как сообщал Trend ранее, руководитель регионального подразделения Eni в Центральной Азии Сегер Хойтинк на 31-й Международной конференции и выставке "Нефть и газ Туркменистана" (OGT 2026) в Ашхабаде заявил, что проект направлен на решение проблемы нестабильного электроснабжения в регионе за счет сочетания солнечной, ветровой и газовой генерации.

Это особенно важно для нефтегазового сектора Мангистауской области, где стабильность энергетической инфраструктуры непосредственно связана с непрерывностью производственных процессов. Собственный комплекс генерации позволит обеспечить предприятия КМГ дополнительным источником электроэнергии и повысить устойчивость их энергоснабжения.

Аким региона Нурдаулет Килыбай также связал реализацию проекта с более масштабными задачами развития энергетики Казахстана.

"Одной из важных задач, поставленных перед нами Главой государства, является обеспечение профицита энергоисточников в Казахстане к 2029 году. Сегодняшняя гибридная электростанция - один из ключевых проектов, вносящих вклад в реализацию этой задачи", - заявил он на церемонии открытия.

По словам Килыбая, реализация комплекса также способствует привлечению инвестиций, созданию рабочих мест и внедрению современных технологий в регионе.

После полного запуска всех трех объектов здесь планируется создать 77 постоянных рабочих мест. Кроме того, проект способствует развитию технологических компетенций в области эксплуатации и обслуживания энергетических установок, использующих различные источники генерации.

При этом его потенциальное значение не ограничивается Мангистауской областью. Если комплекс подтвердит эффективность выбранной модели, опыт Жанаозена может быть использован при разработке аналогичных проектов в других регионах Казахстана.

Жанаозенский проект также расширяет направления сотрудничества Казахстана с Eni. Итальянская компания уже участвовала в реализации проектов возобновляемой энергетики в стране. В частности, в Актюбинской области построены ветровые электростанции "Бадамша-1" и "Бадамша-2" общей установленной мощностью 96 МВт. Кроме того, в Туркестанской области ведется строительство солнечной электростанции мощностью 50 МВт.

Особенность проекта в Жанаозене заключается в объединении возобновляемых источников энергии с газовой генерацией в рамках единого комплекса. Такая модель позволяет учитывать потребности промышленного сектора, которому необходима не только более экологичная, но и предсказуемая подача электроэнергии.

Возможность распространения подобного подхода на другие регионы Казахстана уже рассматривалась в рамках сотрудничества Eni и фонда "Самрук-Казына". Поэтому результаты эксплуатации комплекса могут иметь значение и для последующих инвестиционных решений в энергетическом секторе страны.

Вместе с тем окончательно оценить эффективность проекта можно будет после ввода ветровой электростанции и выхода всего комплекса на полную мощность. Важными показателями станут фактическая выработка электроэнергии, соотношение различных источников генерации, экономические параметры эксплуатации и реальное сокращение выбросов.

На данном этапе ввод газовой электростанции означает завершение еще одного важного этапа проекта, два из трех объектов которого уже работают. Следующий шаг - запуск ветровой генерации в 2027 году.

В конечном итоге Жанаозенский комплекс может стать не только дополнительным источником электроэнергии для предприятий КМГ, но и практическим примером того, как Казахстан способен сочетать традиционную энергетику с возобновляемыми источниками, укрепляя надежность энергоснабжения и постепенно меняя структуру генерации.