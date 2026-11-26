БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается наделить общее собрание общественных объединений полномочиями по утверждению подробных годовых финансовых отчетов об источниках формирования имущества организаций и его использовании.

Как сообщает корреспондент Trend, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Закон "О некоммерческих организациях (общественных объединениях и фондах)", который обсуждается на заседании комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным организациям.

Согласно законопроекту, в полномочия общего собрания общественного объединения предлагается включить утверждение подробного годового финансового отчета об источниках формирования имущества организации в денежной или иной форме, а также о его использовании.

Кроме того, общее собрание будет утверждать правила и процедуры, направленные на минимизацию рисков при получении, сборе, предоставлении и переводе средств в целях предотвращения финансирования терроризма.

Таким образом, предлагаемые изменения предусматривают расширение полномочий общего собрания общественных объединений в вопросах финансовой отчетности и предотвращения рисков финансирования терроризма.