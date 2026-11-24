БАКУ /Trend Life/ - В Союзе композиторов Азербайджана состоялся концерт, посвящённый юбилею известного азербайджанского композитора, заслуженного учителя, доктора философии в области искусствоведения, профессора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Лалы Джафаровой. Об этом сообщили в пресс-службе Союза композиторов Азербайджана.

Открывая мероприятие, председатель Союза композиторов Азербайджана, член-корреспондент НАНА, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде рассказала о творческом пути и профессиональных достижениях юбиляра, отметив её вклад в развитие национального музыкального искусства. Она поздравила Лалу Джафарову с юбилеем, пожелав ей дальнейших творческих успехов, вдохновения и новых достижений.

В рамках вечера также выступили заслуженный учитель, доктор философии в области искусствоведения, профессор Кёнуль Насирова и доктор искусствоведения, профессор Бакинской музыкальной академии Лейла Зохрабова. Они поделились своими оценками композиторского творчества Лалы Джафаровой, рассказали об особенностях и многогранности ее авторского стиля.

Центральное место в программе заняло исполнение произведений самого юбиляра, представивших различные направления и жанры её композиторского наследия.

Разнообразие представленных сочинений позволило слушателям познакомиться с различными гранями творческого почерка композитора — от балетной музыки и вокальных произведений до камерно-инструментальных композиций.

Юбилейный концерт стал не только музыкальным поздравлением в адрес Лалы Джафаровой, но и возможностью вновь обратиться к её творческому наследию, оценить самобытность композиторского мышления и значение её деятельности для азербайджанской музыкальной культуры.

Этот вечер стал ещё одним свидетельством важности сохранения, изучения и популяризации национального композиторского искусства.

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