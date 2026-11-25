БАКУ/ Trend/ - В Литве обучаются около 800 представителей азербайджанской молодежи.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом, в частности, заявил в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литовской Республики Кястутисом Будрисом в Баку.

Министр отметил, что в прошлом году Азербайджан посетили более трех тысяч туристов из Литвы.

"Эти показатели могут придать импульс решению вопроса запуска прямых авиарейсов между двумя странами. Обе страны проводят полезный обмен мнениями на различных международных платформах", — сказал министр.