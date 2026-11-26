БАКУ/ Trend/ - Объем взаимной торговли между Казахстаном и Кыргызстаном в январе-сентябре 2026 года достиг 1,99 млрд долларов, увеличившись на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда показатель составлял 1,69 млрд долларов. Об этом свидетельствуют расчеты Trend на основе данных Бюро национальной статистики Казахстана.

Доля Кыргызстана в общем внешнеторговом обороте Казахстана за отчетный период составила 1,7% против 1,6% годом ранее.

Экспорт Казахстана в Кыргызстан увеличился на 14,9% в годовом выражении – с 1,27 млрд до 1,46 млрд долларов. Его доля в общем объеме казахстанского экспорта составила 2,1% по сравнению с 2,19% в январе-сентябре 2025 года.

В то же время импорт из Кыргызстана вырос на 25,9% – с 421,32 млн до 530,58 млн долларов. На него пришлось 1,1% совокупного импорта Казахстана против 0,91% за аналогичный период прошлого года.

В целом внешнеторговый оборот Казахстана за январь-сентябрь 2026 года достиг 116,8 млрд долларов, увеличившись в номинальном выражении на 11,8% по сравнению со 104,46 млрд долларов за тот же период 2025 года.

Экспорт составил 68,44 млрд долларов, продемонстрировав рост на 18,1% по сравнению с 57,95 млрд долларов годом ранее. Импорт достиг 48,36 млрд долларов, увеличившись на 3,9% с 46,52 млрд долларов.

Крупнейшим направлением казахстанского экспорта стал Китай, на долю которого пришлось 17,9% поставок. Далее следуют Италия (17,6%), Россия (8,5%), Турция (7,7%), Нидерланды (6,2%) и Франция (5,7%).

В структуре импорта Казахстана лидирует Россия с долей 31%. Следом идут Китай (30,3%), Германия (4,6%), США (3,7%), Южная Корея (2,4%) и Турция (2,1%).