БАКУ /Trend/ - Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов рассказал об избирательном опыте Азербайджана, обеспечении прозрачности избирательного процесса и борьбе с дезинформацией на Международном избирательном форуме, проходящем в турецком городе Анталья.

Как сообщили в среду в отделе по связям со СМИ и коммуникациям секретариата Центральной избирательной комиссии, делегация ЦИК во главе с Мазахиром Панаховым посетила Турцию для участия в форуме, проходившем 24-25 ноября. Визит состоялся по приглашению председателя Высшего избирательного совета Турции Сердара Мутты.

На форуме, организованном по инициативе Высшего избирательного совета Турции, обсуждаются глобальные тенденции, влияющие на избирательные процессы в современную эпоху, вопросы организации выборов, новые вызовы, возникающие в этой сфере, взаимоотношения избирательных органов со СМИ и общественностью. Кроме того, внимание уделяется вопросам обеспечения прозрачности при подготовке и проведении выборов, а также эффективной коммуникации с общественностью.

Выступая на форуме, Мазахир Панахов подчеркнул важность сохранения открытости и прозрачности избирательного процесса, эффективного взаимодействия со СМИ и общественностью, а также просвещения субъектов избирательного процесса.

Ссылаясь на избирательный опыт Азербайджана, он рассказал о возможностях, предоставляемых избирательным законодательством страны, широком применении современных информационно-коммуникационных технологий, свободном участии наблюдателей и представителей СМИ в избирательном процессе. Председатель ЦИК также обратил внимание на достижения в области точного и оперативного информирования общественности.

М. Панахов особо отметил актуальность борьбы с дезинформацией в цифровой среде и обмена международным опытом.

В рамках визита председатель ЦИК провел встречи с руководителем Высшего избирательного совета Турции, а также с главами органов управления выборами зарубежных стран и представителями международных организаций, участвовавшими в форуме. В ходе встреч состоялся обмен мнениями по вопросам расширения международного сотрудничества в избирательной сфере, перспектив развития межведомственных связей и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В целом в форуме принимают участие 75 представителей из 23 стран и международных организаций. Форум оценивается как значимая площадка для развития международного диалога в сфере организации выборов, укрепления связей между высшими избирательными органами, создания новых возможностей для сотрудничества и обмена передовым опытом.