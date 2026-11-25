БАКУ /Trend Life/ – На 87 году жизни ушла из жизни народная артистка Азербайджана, известная актриса театра и кино Эльмира Шабанова, сообщили Trend из близкого окружения актрисы.

Эльмира Шабанова родилась 1 ноября 1940 года в Баку. Она получила профессиональное образование в Азербайджанском государственном институте искусств имени М.А. Алиева, окончив сначала актёрский, а затем режиссёрский факультет.

Творческий путь актрисы был тесно связан с национальным кинематографом. На киностудии "Азербайджанфильм" она снялась почти в 30 художественных картинах, создав целую галерею запоминающихся образов. Особенно плодотворным для неё стало десятилетие 1980-х годов, когда она активно снималась в кино, участвовала в радиопостановках и телевизионных проектах.

Одной из наиболее известных работ Эльмиры Шабановой стала роль Хамиды ханум в фильме "Окно печали" (Qəm pəncərəsi), снятом по сценарию и в постановке выдающегося писателя и режиссёра Анара. Эта работа стала одной из ярких страниц её творческой биографии.

В фильмографии актрисы также картины "Тайна корабельных часов", "Когда наступает август", "Сурейя", "Крик", "Тахмина", "Прощай, южный город", "40-я дверь" и другие.

Помимо работы в кино, Эльмира Шабанова многие годы занималась педагогической деятельностью, передавая профессиональный опыт молодому поколению.

Эльмира Шабанова была супругой режиссёра Руфата Шабанова и матерью режиссёра Фуада Шабанова.

Уход Эльмиры Шабановой – невосполнимая потеря для азербайджанского искусства. Созданные ею экранные образы останутся частью истории отечественного кинематографа и памяти зрителей.

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