БАКУ/Trend/- 26-27 ноября в Армении состоится расширенный двусторонний круглый стол с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении.

Об этом говорится в четверг в сообщении диалоговой платформы "Мост мира".

Как сообщается, в рамках круглого стола будут обсуждаться мирная повестка, согласованная на Вашингтонском саммите 8 августа 2025 года, а также инициативы, направленные на укрепление и институционализацию азербайджано-армянского мирного процесса.

"На встрече также будут рассмотрены меры по формированию и развитию взаимного доверия между двумя обществами, возможности для устойчивого экономического сотрудничества, развития торговли и создания маршрутов транспортного сообщения на Южном Кавказе. В повестку обсуждений также входят гуманитарные вопросы, работа с молодежью, сфера образования, а также перспективы установления прямых и долгосрочных связей между представителями гражданских обществ двух стран", - говорится в сообщении.

Отметим, что диалоговая платформа "Мост мира" была создана с целью укрепления доверия и налаживания устойчивого диалога между представителями гражданского общества Азербайджана и Армении. В рамках платформы стороны регулярно проводят встречи, в ходе которых обсуждают мирный процесс, региональную безопасность, вопросы СМИ и роль гражданского общества.

Первая встреча состоялась 21-22 октября 2025 года в Ереване, где были определены основные направления диалога. Следующая встреча прошла 21-22 ноября 2025 года в Баку с участием экспертов и представителей НПО обеих стран.

Последняя встреча состоялась 10-12 апреля в Габале. В ходе встречи обсуждались вопросы развития диалога и содействия установлению прямых контактов между представителями гражданского общества двух стран.