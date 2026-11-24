БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка дня пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 27 ноября.

На заседании будут обсуждены следующие вопросы:

Проект закона Азербайджанской Республики «О принятии, утверждении и разрешении на реализацию Соглашения о разведке, разработке и долевом разделе добычи по контрактной площади „Средняя Кура“ Азербайджанской Республики между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики, компанией „ExxonMobil Exploration Production Azerbaijan Limited“ и ООО „Middle Kura“».

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики.

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)» (третье чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об электронной торговле» (второе чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц» (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «О государственном реестре недвижимого имущества» (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об аккредитации в области оценки соответствия» и «О техническом регулировании» (первое чтение).