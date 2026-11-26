БАКУ/Trend/- Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что компания Southern Gas Corridor (SGC) сохранит положительную чистую денежную позицию в 2026–2029 годах, как это было по итогам 2025 года.

«Наш прогноз основан на предположениях о сохранении высоких показателей генерации денежных средств, низком уровне капитальных затрат и начале выплаты дивидендов с 2027 года. Мы ожидаем, что компания сохранит высокую гибкость в вопросах распределения дивидендов», — говорится в материалах агентства.

Fitch уточняет, что анализ финансового профиля SGC основан на консолидированных показателях компании. Он включает полную консолидацию деятельности Трансанатолийского газопровода (TANAP), в том числе выплату дивидендов миноритарным акционерам, пропорциональную консолидацию соглашения о разделе продукции (СРП) по месторождению Шах-Дениз и Южно-Кавказского трубопровода (SCP), а также дивиденды от доли участия в Трансадриатическом трубопроводе (TAP).

Вместе с тем агентство отмечает, что деятельность SGC связана с определенными рисками операционной среды и контрагентов.

«Через физические поставки газа и создание добавленной стоимости SGC подвержена влиянию экономической ситуации в странах с более слабой экономической средой, таких как Азербайджан, Грузия и Турция, а также рискам, связанным с контрагентами, имеющими рейтинги ниже инвестиционного уровня», — отмечает Fitch.

При этом, по оценке агентства, межправительственные соглашения Азербайджана, формирующие правовую основу функционирования всех трубопроводов SGC, помогают смягчить указанные риски.

Fitch присвоило операционной среде SGC оценку «bb», что обусловило понижающую корректировку на одну ступень самостоятельного кредитного профиля (SCP) компании.