БАКУ /Trend/ - В Иране в зимние месяцы в пиковые периоды дефицит газа может достигнуть 430 миллионов кубометров в сутки.

Как сообщает Национальная газовая компания Ирана, об этом заявил заместитель министра нефти, исполнительный директор компании Саид Тавакколи.

"В настоящее время выведено из строя оборудование, обеспечивавшее суточную добычу 130 миллионов кубометров газа. Некоторые представители частного сектора прогнозируют, что в пиковые часы дефицит газа может составить 500 миллионов кубометров в сутки. Однако добыча продолжается, и дефицит такого масштаба пока не зафиксирован. В случае снижения устойчивости добычи или возникновения других проблем дефицит газа в пиковые периоды, по оценкам, может достигнуть 430 миллионов кубометров в сутки", - отметил он.

Тавакколи сообщил, что нехватка газа может затронуть не только северные провинции страны - Мазендеран, Голестан и Северный Хорасан, - но и еще восемь провинций.

По его словам, около 80 процентов потребляемого в стране газа приходится на жилой сектор, сферу общественного питания и торговли, а также малые промышленные предприятия. В периоды дефицита крупные заводы и тепловые электростанции могут переходить на жидкое топливо, в том числе дизельное.

Представитель компании также сообщил, что в настоящее время суточное потребление газа в провинции Тегеран составляет 95-100 миллионов кубометров, а зимой может увеличиться до 125 миллионов кубометров.

Замминистра добавил, что в период, когда суточная добыча газа в стране составляла около 880 миллионов кубометров, снижение температуры в жилых помещениях на один градус позволяло сократить суточное потребление на 25 миллионов кубометров. По его словам, этот объем сопоставим с суточной производительностью одного газоперерабатывающего предприятия.

По словам Тавакколи, для абонентов с высоким уровнем потребления газа штрафы не предусмотрены. Вместо этого оплата производится по четвертому тарифу, при котором стоимость газа составляет 75 процентов от цены экспортируемого газа.

Он также сообщил, что из четырех заводов газоперерабатывающей компании "Южный Парс" два восстанавливает Национальная газовая компания Ирана, а еще два - Национальная нефтяная компания. Согласно плану, все четыре предприятия должны быть возвращены в строй в течение ближайших 18 месяцев.

"В стране наблюдается не только дефицит газа, но и общий дефицит энергоресурсов. Несмотря на значительные объемы добычи газа, он распределяется между различными секторами. Поэтому необходимо диверсифицировать энергетический баланс страны", - подчеркнул Тавакколи.

Отметим, что, согласно приведенным данным, если ранее годовая добыча газа в Иране составляла 297 миллиардов кубометров, то после авиаударов США и Израиля по стране этот показатель снизился до 242 миллиардов кубометров. Таким образом, в результате повреждения энергетической инфраструктуры добыча сократилась на 55 миллиардов кубометров в год.

До указанных ударов дефицит газа при внутреннем потреблении в Иране составлял 45 миллиардов кубометров в год, а после них, по приведенным данным, увеличился до 100 миллиардов кубометров.