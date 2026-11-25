БАКУ/Trend/ - Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Россией по созданию совместной промышленной зоны.

Об этом сообщили в среду в министерстве экономики Азербайджана.

Отмечается, что первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев встретился с заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации Романом Чекушовым и заместителем премьер-министра Республики Татарстан, министром промышленности и торговли, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии между Азербайджанской Республикой и Республикой Татарстан Российской Федерации Олегом Коробченко.

В ходе встречи было отмечено, что между Азербайджаном и Россией существует большой потенциал для расширения экономических связей. Стороны рассмотрели перспективы увеличения взаимной торговли и развития партнерства между деловыми кругами двух стран.

Обсуждены возможности расширения сотрудничества между странами в промышленности, в том числе в машиностроении, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и других сферах. Также состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества по созданию совместной промышленной зоны.