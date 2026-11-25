БАКУ/ Trend/ - Правительства Польши и Великобритании подписали соглашение о совместном финансировании и сотрудничестве в области исследований и разработки новой ракеты средней дальности CAMM-MR/FCM.

Документ определяет основные направления взаимодействия двух стран при создании нового ракетного комплекса и подтверждает их стратегическое партнерство в сфере противовоздушной обороны (ПВО).

В реализации проекта примут участие компании, входящие в Польскую группу вооружений (PGZ), предприятия национальной оборонной промышленности, а также научно-исследовательские организации.

Ожидается, что участие в программе позволит польской промышленности добиться существенного технологического прогресса и расширить производственные возможности в сфере современных ракетных систем.

Отмечается, что подписанное соглашение предусматривает реализацию проекта на первоначальном этапе разработки концепции.

CAMM-MR/FCM (Future Common Missile / Medium-Range) представляет собой перспективную зенитную управляемую ракету с дальностью действия более 100 километров, предназначенную для расширения возможностей семейства ракет CAMM.

Предполагается, что новая ракета будет применяться как в наземных системах ПВО, так и на боевых кораблях. Она предназначена для перехвата самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.