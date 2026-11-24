БАКУ/Trend/ - Международная финансовая корпорация (IFC) планирует содействовать разработке финансовых продуктов для сельхозпроизводителей в Азербайджане и запуску пилотных проектов в наиболее устойчивых аграрных цепочках создания стоимости.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил во вторник руководитель проекта по финансированию сельскохозяйственного производства и складских расписок IFC Кирилл Мухомедзянов на X Международном банковском форуме, проходящем в Баку.

По его словам, после формирования необходимой законодательной и нормативной базы корпорация намерена сосредоточиться на подготовке участников рынка и повышении потенциала финансовых организаций и поставщиков сельскохозяйственных ресурсов.

«Следующим этапом станет разработка финансовых продуктов, отвечающих потребностям фермеров, а также пилотирование механизмов финансирования в наиболее устойчивых цепочках создания стоимости.

Одним из инструментов расширения доступа фермеров к финансированию могут стать расписки на урожай, позволяющие получать средства до начала сельскохозяйственного сезона под будущий урожай», - сказал Мухомедзянов.

По его словам, законопроект о расписках на урожай уже зарегистрирован в парламенте Азербайджана и прошел первое чтение.

По словам представителя IFC, второе и третье чтения ожидаются до конца 2026 года в рамках текущей парламентской сессии.