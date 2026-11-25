Кампания TESS продолжается, и вместе с ней продолжается серия ежемесячных розыгрышей для участников TESS Club.



17 ноября состоялся третий из пятнадцати запланированных тиражей. Участие в нём приняли пользователи, зарегистрировавшие свои чеки на сайте www.tess-club.az в период с 1-31 октября 2026 года

Победителем третьего розыгрыша и обладателем PlayStation 5 Slim 1 TB стал:

Аскеров Арслан

Код участника: U86L5ZX1



Следующая возможность выиграть появится уже совсем скоро!

16 декабря среди участников будет разыгран iPhone 16 128 GB. В розыгрыше примут участие пользователи, зарегистрировавшие свои чеки с 1 по 30 ноября 2026 года.

Кампания TESS продлится до 30 сентября 2027 года. Помимо участия в ежемесячных розыгрышах, пользователи получают баллы за зарегистрированные чеки и могут обменивать их на подарки или дополнительные билеты.

Для участия необходимо приобрести любой чай TESS в любом магазине, зарегистрироваться на www.tess-club.az и загрузить чек.

Полный список призов, правила и подробная информация о кампании доступны на сайте www.tess-club.az.

WhatsApp горячей линии: +994 99 820 68 20

TESS Club продолжает дарить новые поводы для побед — присоединяйтесь!