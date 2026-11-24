БАКУ/Trend/ - Доля факторинга в валовом внутреннем продукте (ВВП) Азербайджана составляет менее 1%, тогда как средний показатель по Европе достигает 12–13%, что свидетельствует о значительном потенциале развития этого инструмента финансирования в стране.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил во вторник руководитель проектов по финансированию под обеспечение активами для Европы в подразделении консультационных услуг и экономического анализа Международной финансовой корпорации (IFC) Теймур Хейбатов на X Международном банковском форуме, проходящем в Баку.

По его словам, IFC реализует проекты в Азербайджане, Грузии и Украине при финансовой поддержке Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

“Работа ведется по четырем основным направлениям. Одним из приоритетов является совершенствование законодательства и нормативно-правовой базы. В этом направлении IFC тесно сотрудничает с Центральным банком Азербайджана.

Другие направления включают развитие финансовой инфраструктуры, взаимодействие с финансовыми институтами, а также работу с крупными компаниями и представителями малого и среднего бизнеса.

IFC оказывает поддержку банкам и другим финансовым организациям, помогая им расширять предложение продуктов финансирования под обеспечение активами. При этом отдельное внимание уделяется работе с частным сектором, поскольку крупные компании и предприятия не всегда хорошо знакомы с такими инструментами или используют их в недостаточной степени”, - сказал он.

Говоря о потенциале факторинга в Азербайджане, он подчеркнул существенную разницу между показателями страны и Европы: «В Европе этот показатель в среднем составляет 12–13%, тогда как в Азербайджане он пока ниже 1%. Поэтому мы считаем, что потенциал развития факторинга в Азербайджане достаточно велик. Развитие финансирования цепочек поставок может принести пользу всем участникам рынка, включая малый и крупный бизнес, финансовые организации и Центральный банк. При этом наличие таких элементов финансовой инфраструктуры, как реестр, способствует снижению рисков».