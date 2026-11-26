БАКУ /Trend/ - Компания Alliance Multimodal планирует с января 2027 года запустить Ro-Ro-перевозки на Каспийском море.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом в четверг заявил генеральный директор Alliance Multimodal & Alliance Logistics Натиг Джафаров на форуме, посвященном Всемирному дню устойчивого транспорта 2026 года, проходящем в Баку.

По его словам, после ввода в эксплуатацию второго судна компания рассчитывает обеспечить перевозку около 1 тысячи грузовиков в месяц.

Запуск Ro-Ro-сервиса позволит расширить возможности грузовых перевозок по Каспийскому морю. Увеличение количества судов этого типа также создаст дополнительные возможности для железнодорожных перевозок за счет увеличения числа вагонов, которые можно будет перевозить на действующих паромах между Баку и казахстанским портом Курык.

Джафаров также сообщил, что Alliance Multimodal участвует в проекте создания крупнейшего железнодорожного терминала в грузинском городе Поти.

Говоря о развитии Среднего коридора, он отметил необходимость интеграции транспортной инфраструктуры, гармонизации законодательства и цифровых систем между странами маршрута.

По его словам, отдельные цифровые решения, внедряемые различными учреждениями, не могут заменить комплексную цифровизацию всего транспортного коридора.

Он также обратил внимание на проблемы синхронизации трансграничных процедур между Азербайджаном и Грузией.

"В частности, несмотря на то что доставка грузов по железной дороге от Бёюк-Кесик до Алята занимает около восьми часов, несогласованность инфраструктуры, законодательства и трансграничных процедур приводит к задержкам.

Клиенты при выборе транспортного маршрута учитывают его надежность, стоимость и сроки доставки. Поэтому географических и геополитических преимуществ Среднего коридора недостаточно без интеграции инфраструктуры", - сказал он.

Джафаров также сообщил, что за первые восемь месяцев 2026 года по Среднему коридору было перевезено более 80 тысяч контейнеров. По его словам, этот показатель соответствует объему перевозок за весь 2025 год.

Кроме того, он отметил, что рост спроса на Средний коридор связан в том числе с ситуацией в Ормузском проливе, перебоями в Красном море и проблемами в работе порта Новороссийск.