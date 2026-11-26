БАКУ/Trend/- Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что капитальные затраты компании Southern Gas Corridor (SGC) в 2026–2029 годах составят около 200 миллионов долларов США ежегодно.

«Большая часть денежных средств, генерируемых компанией ежегодно, распределяется в виде дивидендов с учетом возможностей SGC по их выплате», — отмечает Fitch.

В агентстве подчеркнули, что объем дивидендных выплат зависит от финансовых возможностей компании.

Отметим, что Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) закрытого акционерного общества Southern Gas Corridor (SGC) на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.

Как отмечает агентство, рейтинг SGC приравнен к суверенному рейтингу Азербайджана («BBB-» со стабильным прогнозом) в соответствии с методологией Fitch для организаций, связанных с государством (GRE). Это обусловлено тем, что все долговые обязательства SGC обеспечены государственными гарантиями.

«Мы ожидаем, что такая ситуация сохранится на протяжении всего прогнозного периода», — говорится в материалах Fitch.

Самостоятельный кредитный профиль (SCP) компании оценивается на уровне «bbb-». По оценке агентства, этому способствуют высокий уровень генерации денежных средств, хорошая предсказуемость доходов от долгосрочных контрактов на транспортировку газа, значительный масштаб деятельности и очень сильный финансовый профиль.