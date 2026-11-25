В Bakcell продолжается сезон подарков. Абоненты могут выиграть различные модели iPhone 17, вращая VIP-колесо в приложении Bakcell.

Помимо различных моделей iPhone 17, среди эксклюзивных призов VIP-колеса авиабилеты в Стамбул и обратно, смарт-часы, наушники, планшеты, телевизоры и пакеты интернет-трафика объёмом до 20 ГБ.

После каждых двух вращений стандартного колеса абоненту становится доступно одно вращение VIP-колеса. Выиграть перечисленные призы можно только с помощью VIP-колеса.

Чтобы получить шанс выиграть различные модели iPhone 17 и другие призы, абонентам достаточно зайти в приложение Bakcell, перейти в раздел с колесом и вращать VIP-колесо.

О Bakcell

Bakcell первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. В настоящее время компания предоставляет высококачественные и быстрые телекоммуникационные услуги более чем трем миллионам клиентов. Являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяном секторе экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав Azerconnect Group, которая является частью международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах и отраслях.