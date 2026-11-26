БАКУ/Trend/- Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует постепенное снижение показателя EBITDA добывающего сегмента компании Southern Gas Corridor (SGC) начиная с 2027 года на фоне естественного истощения месторождения Шах-Дениз.

«Добывающий сегмент SGC подвержен риску постепенного сокращения объемов производства в связи с естественным истощением месторождения Шах-Дениз. Кроме того, на него влияют цены на газ и нефть, поскольку значительная часть законтрактованных объемов газа привязана к ценам на сырьевые товары», — отмечает агентство.

По оценкам Fitch, EBITDA добывающего сегмента, которая в 2025 году составила около 700 миллионов долларов США, временно увеличится в 2026 году, после чего начнет постепенно снижаться с 2027 года.

«Это будет соответствовать прогнозируемому сокращению объемов добычи, а также ожидаемому снижению цен на нефть марки Brent и газ на нидерландском хабе Title Transfer Facility (TTF)», — говорится в материалах агентства.