БАКУ /Trend/ - Ахмед Талыбов назначен на должность руководителя аппарата Агентства государственных резервов Азербайджана.

Как сообщили в агентстве, приказ о назначении председатель структуры Сабухи Садыгов подписал 20 ноября 2026 года. До этого назначения Ахмед Талыбов занимал должность директора департамента стратегического планирования и финансов агентства.

Ахмед Талыбов родился в 1989 году. В 2010 году получил степень бакалавра по специальности «Экономическая кибернетика» в Азербайджанском государственном экономическом университете, а в 2014 году — степень магистра по специальности «Финансы» в том же университете.

В 2012–2013 годах он работал в финансово-хозяйственном отделе Государственной службы социального обеспечения, а в 2013–2017 годах занимал различные должности в ЗАО «Бакинский метрополитен».

В 2017–2023 годах Ахмед Талыбов занимал должности финансового куратора, начальника отдела, заместителя главного финансового директора и финдиректора в ООО «Prime Cotton». С 2023 года работает в Агентстве госрезервов.