БАКУ/Trend/ - Подписан важный документ, определяющий новые направления сотрудничества с Ватиканским апостольским архивом.

Об этом написал на своей странице в Instagram во вторник Помощник Президента Азербайджанской Республики, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров.



«В рамках соглашения предусматриваются организация обучения для азербайджанских специалистов, взаимный обмен опытом в области архивного дела, изучения, сохранения и оцифровки исторических документов, а также реализация совместных научно-исследовательских проектов. Кроме того, будет поощряться участие наших молодых специалистов в программах Ватикана в области культурного наследия, архивоведения, а также каталогизации книг и рукописей», - говорится в публикации.