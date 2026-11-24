БАКУ/Trend/ - Подписан важный документ, определяющий новые направления сотрудничества с Ватиканским апостольским архивом.
Об этом написал на своей странице в Instagram во вторник
Помощник Президента Азербайджанской Республики, исполнительный
директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров.
«В рамках соглашения предусматриваются организация обучения для азербайджанских специалистов, взаимный обмен опытом в области архивного дела, изучения, сохранения и оцифровки исторических документов, а также реализация совместных научно-исследовательских проектов. Кроме того, будет поощряться участие наших молодых специалистов в программах Ватикана в области культурного наследия, архивоведения, а также каталогизации книг и рукописей», - говорится в публикации.