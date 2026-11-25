БАКУ /Trend/ - Гэри Джонс, занимавший в течение восьми лет должность регионального президента bp по Азербайджану, Грузии и Турции, присоединился в качестве советника к компании Xlinks, занимающейся разработкой проектов по созданию межрегиональных линий передачи возобновляемой энергии.

Как сообщает Xlinks, Джонс проработал в bp более четырех десятилетий, в том числе в Баку последние восемь лет, где тесно взаимодействовал с правительствами и партнерами в регионе. До этого он возглавлял глобальное направление bp по бурению, заканчиванию скважин и скважинным технологиям, а также руководил проектами в Ираке, России, Северном море и Мексиканском заливе.

В Xlinks Джонс будет консультировать компанию по вопросам ее деятельности в Каспийском регионе и на Южном Кавказе, которые она считает приоритетными для развития проектов по передаче возобновляемой энергии на большие расстояния.

"Помимо глубоких и весьма актуальных знаний в энергетической сфере, Гэри Джонс является опытным руководителем, ориентированным на людей, и разделяет ценности, которые хорошо согласуются с принципами работы Xlinks. Мы в Xlinks считаем, что энергетический переход требует создания межрегиональных линий передачи электроэнергии на большие расстояния, которые позволят соединить наиболее перспективные источники возобновляемой энергии с регионами, нуждающимися в электроэнергии. Каспийский регион и Южный Кавказ являются для нас приоритетными направлениями. Мало кто знает энергетический сектор региона и понимает его растущую роль в энергетической безопасности Европы лучше, чем Гэри Джонс", - заявил генеральный директор Xlinks Джеймс Хамфри.

По словам Гэри Джонса, передача электроэнергии на большие расстояния может сыграть важную роль в обеспечении надежного, доступного и экологически чистого энергоснабжения.

"Каспийский регион и Южный Кавказ обладают значительным потенциалом. Я с нетерпением жду возможности работать с командой Xlinks и использовать свой опыт работы в регионе для формирования партнерств, необходимых для реализации этого видения", - сказал он.

Отметим, что назначение состоялось вскоре после подписания в ноябре соглашения о стратегическом партнерстве между Великобританией и Азербайджаном. Документ определяет переход к чистой энергетике в качестве одного из центральных направлений двусторонних отношений, основанных на более чем 30-летнем сотрудничестве в энергетической сфере, в котором Г. Джонс играл важную роль.