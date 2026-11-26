PASHA Bank, ведущий корпоративный финансовый институт страны, выступил партнёром X Международного банковского форума, который проходил 24–25 ноября 2026 года.

Форум, посвящённый теме «Надёжный, безопасный и устойчивый банкинг», объединил представителей банков, регулирующих органов, финтех-компаний и поставщиков технологических решений, а также азербайджанских и международных экспертов.

В рамках мероприятия участники обсудили актуальные вопросы применения искусственного интеллекта в финансовых услугах, открытого банкинга, платёжных систем нового поколения, кибербезопасности и предотвращения мошенничества. В число ключевых тем также вошли цифровые активы, банкинг на основе данных, устойчивое финансирование и современные решения в сфере кредитования.

Мероприятие стало площадкой для обсуждения перспектив развития банковского сектора, обмена международным опытом и расширения сотрудничества между участниками отрасли.

PASHA Bank продолжает поддерживать инициативы, способствующие устойчивому развитию финансового сектора, цифровой трансформации и внедрению инновационных банковских решений.