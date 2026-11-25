БАКУ/Trend/ - 25 ноября с 18:00 до 01:00 26 ноября пассажиры в Баку, совершающие бесконтактную оплату картой Mastercard через Apple Pay или Google Pay, будут платить по 1 гяпику за каждую поездку.

Об этом сообщили в «BakıKart».

Отмечается, что «BakıKart» и Mastercard организуют кампанию по случаю матча Лиги чемпионов УЕФА «Сабах» – «Барселона», который состоится в Баку.

Льгота распространяется на карты Mastercard, выпущенные местными и зарубежными банками, и охватывает проезд в метро и автобусах, где доступна бесконтактная оплата.

В период действия акции ограничений на количество льготных поездок не устанавливается.