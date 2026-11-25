

Уже более года Yelo Bank в рамках меморандума о сотрудничестве с Федерацией бадминтона Азербайджана предоставляет площадку для тренировок по бадминтону молодёжи с особыми потребностями. Просторный спортивный и фитнес-залы головного офиса Банка, оборудованные для подготовки профессиональных спортсменов, позволяют участникам проекта тренироваться в комфортных условиях. Сегодня это сотрудничество приносит первые результаты и на международной арене!



Впервые в Азербайджане состоялся «Европейский турнир по бадминтону Специальной Олимпиады — Баку 2026», организованный Специальным олимпийским комитетом Азербайджанской Республики. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 18 стран. Сборная Азербайджана заняла первое место по общему количеству завоёванных медалей. Свой вклад в этот результат внесли и участники тренировок, проходящих при поддержке Yelo Bank.



По итогам соревнований спортсмены показали следующие результаты:

Адиля Расулова — серебряная медаль в одиночном разряде и бронзовая в парном;

— серебряная медаль в одиночном разряде и бронзовая в парном; Юсиф Багиров — серебряная медаль в объединённом парном разряде и бронзовая в одиночном;

— серебряная медаль в объединённом парном разряде и бронзовая в одиночном; Али Асадов — серебряная медаль в одиночном разряде и бронзовая в парном;

— серебряная медаль в одиночном разряде и бронзовая в парном; Рафиг Гасанзаде — бронзовые медали в одиночном и парном разрядах;

— бронзовые медали в одиночном и парном разрядах; Ульви Мусаев — бронзовая медаль в одиночном разряде и 4-е место в парном;

— бронзовая медаль в одиночном разряде и 4-е место в парном; Максим Малигин — 4-е место в одиночном и парном разрядах.



Бадминтон — один из видов спорта, который создаёт доступные возможности для физической активности и самореализации молодёжи с особыми потребностями. Регулярные тренировки не только способствуют физическому развитию участников, но и помогают укреплять уверенность в себе, развивать навыки взаимодействия и активнее участвовать в общественной жизни.



Поддержка проекта является частью деятельности Yelo Bank в области корпоративной социальной ответственности. Банк поздравляет спортсменов и их тренеров с достигнутыми результатами и желает им новых побед и успехов!



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