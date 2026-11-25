БАКУ/ Trend/ - Администрация Президента США Дональда Трампа готовится повысить импортные пошлины на товары из Китая и десятков других стран.

Ожидается, что на этой неделе торговый представитель США Джеймисон Грир объявит результаты расследования, касающегося промышленных субсидий и избыточных производственных мощностей в Китае, Европейском союзе и еще 14 странах.

Согласно предварительным данным, США могут повысить пошлины на импорт товаров из Китая, Японии, Республики Корея и всех 27 государств — членов Евросоюза. Меры могут затронуть большинство категорий импортируемой продукции.

Окончательные размеры пошлин пока не определены. Вместе с тем представители американской администрации неоднократно заявляли о намерении вернуться к тарифным ставкам, установленным Дональдом Трампом в прошлом году.

Напомним, в октябре Министерство коммерции Китая объявило о введении ответных мер в связи с попытками США нарушить международные цепочки поставок под предлогом борьбы с «избыточными производственными мощностями».