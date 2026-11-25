БАКУ/Trend/- В 7-м месяце текущего иранского года (23 сентября – 22 октября 2026 года) объем кредитов, предоставленных стартап-компаниям государственными и негосударственными банками Ирана, увеличился на 127,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (23 сентября – 22 октября 2025 года).

Согласно анализу агентства Trend, основанному на статистических данных Центрального банка Ирана, в 7-м месяце текущего иранского года государственные и негосударственные банки Ирана предоставили стартап-компаниям кредиты на сумму около 1,34 квадриллиона риалов (примерно 686 миллионов долларов США). В аналогичный период прошлого года стартап-компаниям были предоставлены кредиты на сумму около 588 триллионов риалов (примерно 302 миллиона долларов США), говорится в статистических данных.

В статистических данных отмечается, что в 7-м месяце государственные банки предоставили стартап-компаниям кредиты на сумму 106 триллионов риалов (примерно 54,6 миллиона долларов США). Объем кредитов, предоставленных государственными банками стартап-компаниям, увеличился на 24,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В аналогичный период прошлого года государственные банки предоставили стартап-компаниям кредиты на сумму 85,1 триллиона риалов (примерно 43,7 миллиона долларов США).

В 7-м месяце негосударственные банки предоставили стартап-компаниям кредиты на сумму 1,23 квадриллиона риалов (примерно 632 миллиона долларов США). Объем предоставленных кредитов увеличился на 145% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В аналогичном месяце прошлого года объем кредитов, предоставленных негосударственными банками стартап-компаниям, составил 503 триллиона риалов (примерно 258 миллионов долларов США).

Добавим, что за 7 месяцев (21 марта – 22 октября 2026 года) государственные и негосударственные банки Ирана предоставили 2,7 тысячи стартап-компаний кредиты на сумму 8,07 квадриллиона риалов (примерно 4,18 миллиарда долларов США). Объем кредитов, предоставленных стартап-компаниям государственными и негосударственными банками Ирана, увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта – 22 октября 2025 года).