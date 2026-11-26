Для предпринимателей, которые стремятся развивать бизнес и рационально использовать ресурсы, важно не только получать качественные банковские услуги, но и заранее понимать связанные с ними расходы. Именно поэтому YeloBank предлагает тарифные пакеты для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, позволяющие эффективнее управлять банковскими затратами.



Клиенты могут выбрать один из четырёх тарифных пакетов с учётом масштаба и потребностей своего бизнеса. В течение года они получают возможность совершать банковские операции в рамках установленных лимитов, не беспокоясь о дополнительных комиссиях за каждую из них. Кроме того, в пакеты включены переводы за рубеж со скидкой на комиссию и бизнес-карта с бесплатным обслуживанием в течение 5 лет.



Какие преимущества дают тарифные пакеты Yelo Bank?



• Предсказуемые расходы. Вы заранее знаете стоимость банковского обслуживания и можете планировать бюджет без неожиданных комиссий в конце месяца.



• Экономия на повседневных операциях. Переводы и снятие наличных в пределах установленных лимитов позволяют сократить расходы на банковское обслуживание.



• Выгодные международные переводы. Отправляйте платежи зарубежным партнёрам и поставщикам со скидкой на комиссию.



• Бизнес-карта с бесплатным обслуживанием на 5 лет. Пользуйтесь картой, включённой в тарифный пакет, без платы за обслуживание в течение пяти лет.



• Четыре варианта на выбор. Подберите тариф с учётом масштаба бизнеса и объёма необходимых банковских операций.



• Основные услуги в одном пакете. Переводы, снятие наличных, зарплатный проект, POS- и кассовые операции объединены в рамках единого тарифного предложения.



С тарифными пакетами Yelo Bank вы сможете эффективнее управлять банковскими расходами, планировать бюджет и уделять больше внимания развитию своего дела.



Подробнее о тарифных пакетах и условиях подключения: https://ylb.az/biznestarifler.



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