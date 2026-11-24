БАКУ/Trend/ - Состоялась встреча в расширенном составе между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.

Об этом сообщается на странице министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X.

В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями по всем аспектам азербайджано-грузинских двусторонних отношений, перспективам дальнейшего развития стратегического партнерства, а также региональным и международным процессам.

Министры вновь подтвердили значимость многолетней дружбы и стратегического партнерства между двумя странами, основанных на исторических связях, добрососедстве, взаимном уважении и доверии. Они подчеркнули роль регулярных контактов на высоком уровне, политических консультаций между министерствами иностранных дел и других институциональных механизмов в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества.

Особое внимание было уделено экономическим и торговым связям, позитивной динамике в этой сфере, поощрению взаимных инвестиций и деловых контактов, диверсификации двусторонней торговли. Также была подчеркнута важность реализации договоренностей, достигнутых на последнем заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Министры отметили вклад двустороннего энергетического сотрудничества в региональную и международную энергетическую безопасность. Они обсудили возможности, вытекающие из договоренностей по поставкам и транзиту природного газа и электроэнергии, а также из сотрудничества в сфере зеленой энергетики между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией. Была также подчеркнута важность развития Зеленого энергетического коридора Каспийское море — Черное море — Европа. Стороны отметили стратегическую роль Среднего коридора в укреплении транспортных и логистических связей в регионе и приветствовали завершение работ по модернизации на грузинском участке железной дороги Баку–Тбилиси–Карс.

Также была подчеркнута важность дальнейшего развития связей между народами, сотрудничества в сферах туризма, образования, науки, культуры и спорта.

Обменявшись мнениями о региональных и международных процессах, министры выразили удовлетворение азербайджано-грузинским сотрудничеством в рамках международных организаций на основе взаимного уважения и поддержки. Была подчеркнута значимость платформ регионального сотрудничества, включая трехсторонний формат Азербайджан–Грузия–Турция.

Обсуждались также усилия, направленные на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе, расширение регионального экономического сотрудничества и транзитных связей. Министр Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о конкретных шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении развития экономических связей с Арменией, включая снятие транзитных ограничений и начало экспорта нефтепродуктов в Армению через территорию Грузии. Вклад Грузии в этот процесс был высоко оценен.

Министр Джейхун Байрамов также рассказал о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, возвращении бывших вынужденных переселенцев на родные земли и трудностях, связанных с минной угрозой.

Министры также обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.