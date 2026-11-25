БАКУ/Trend/ - При организации министерства культуры Азербайджанской Республики с 30 ноября по 7 декабря в городах Ташкент и Самарканд пройдут Дни культуры Азербайджана.

Об этом сообщили в министерстве культуры Азербайджана.

Отмечается, что целью Дней культуры, приуроченных к 100-летию Первого тюркологического съезда, организованного в Баку в 1926 году, является популяризация богатого историко-культурного и литературного наследия азербайджанского народа, а также дальнейшее развитие культурных связей между двумя странами.

Программа охватит различные направления азербайджанской культуры — мугам и классическую музыку, джаз, театральное и киноискусство, современное изобразительное искусство. В рамках мероприятий особое внимание также будет уделено роли женщин в развитии культуры и общественной мысли. Будут представлены наследие азербайджанских женщин-просветителей начала XX века и творчество современных художниц.

«Неделя культурных и креативных индустрий» в рамках Дней культуры создаст возможности для обмена опытом между специалистами творческой сферы, налаживания новых партнерских связей и продвижения совместных проектов.

Для участия в мероприятиях в Узбекистан отправится делегация Азербайджана, в состав которой войдут более 200 деятелей культуры — музыканты, актеры, писатели, художники и представители креативных индустрий.

Следует отметить, что отношения между Азербайджаном и Узбекистаном опираются на общие исторические корни, общность языка и культуры, вековые традиции дружбы. Благодаря политической воле и взаимному доверию глав государств связи между двумя странами поднялись на уровень стратегического союзничества. Межгосударственные отношения, укрепленные подписанным 23 августа 2024 года «Договором о союзнических отношениях», обрели новое содержание с подписанием 23 августа 2026 года «Договора о вечной дружбе».

Проводимые в последние годы в обеих странах взаимные дни культуры демонстрируют последовательное развитие гуманитарного сотрудничества. В 2023 году в Азербайджане прошли Дни культуры Узбекистана, в 2024 году в Ташкенте состоялись Дни культуры Азербайджана, а в Хиве — Дни города Шуша. В 2025 году в Баку были организованы Дни культуры Узбекистана.

Очередные Дни культуры Азербайджана в Узбекистане внесут важный вклад в дальнейшее углубление культурно-гуманитарных связей между двумя братскими странами, создание новых возможностей для сотрудничества между творческими кругами, а также в укрепление отношений дружбы и братства, объединяющих наши народы.