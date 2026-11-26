БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Западно-Казахстанской областью Казахстана и Азербайджаном по итогам девяти месяцев 2026 года составил 108,3 миллиона долларов.

Как сообщает акимат области, этот показатель был озвучен на встрече акима Западно-Казахстанской области Наримана Турегалиева с генеральным консулом Азербайджана Айханом Сулейманлы.

Объем экспорта составил 105,9 миллиона долларов, импорта - 2,4 миллиона долларов.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Н.Турегалиев отметил, что стратегическое партнерство Казахстана и Азербайджана вышло на качественно новый уровень. По его словам, перспективными направлениями дальнейшего взаимодействия являются нефтегазовая отрасль, машиностроение, строительная индустрия и агропромышленный комплекс.

"Западно-Казахстанская область обладает высоким транзитным потенциалом благодаря выгодному географическому расположению и развитой транспортной инфраструктуре. Мы заинтересованы в расширении двустороннего сотрудничества с Азербайджаном и реализации новых совместных инвестиционных проектов", - отметил Турегалиев.

А.Сулейманлы, в свою очередь, подчеркнул важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

"За последние пять лет товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном увеличился в пять раз. Следующая задача - довести этот показатель до 1 миллиарда долларов. Генеральное консульство готово активно содействовать развитию межрегионального сотрудничества и укреплению дружественных связей между нашими народами", - сказал Сулейманлы.

Кроме того, генеральный консул отметил, что Детский центр творчества имени Курмангазы, открытый в 2024 году в городе Физули в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан, стал символом братства и единства двух народов.

Отдельное внимание на встрече было уделено дальнейшему развитию побратимских связей между городами Уральск и Мингячевир.

По данным акимата, в Западно-Казахстанской области проживают 1 547 представителей азербайджанского этноса. Азербайджанское этнокультурное объединение "Бірлік" способствует укреплению общественного согласия, популяризации национальной культуры и реализации благотворительных инициатив.