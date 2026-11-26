БАКУ/Trend/- Вчера около 20:25 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов с Национального олимпийского стадиона, расположенного в Сабунчинском районе Баку.

Об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в ответ на запрос Trend.

Отмечается, что по указанному адресу была направлена бригада скорой медицинской помощи.

"Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины до прибытия врача", - добавили в ведомстве.