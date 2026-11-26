БАКУ /Trend/ - В седьмом месяце текущего иранского года (23 сентября – 22 октября 2026 года) точечная инфляция в провинции Кирман, расположенной на юго-востоке Ирана, выросла на 97% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (23 сентября – 22 октября 2025 года).

Согласно расчётам Trend на основе статистических данных Статистического центра Ирана, в седьмом месяце индекс потребительских цен в провинции Кирман составил 796,5.

В седьмом месяце в провинции Кирман точечная инфляция в группе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий составила 127,8%, а в сфере непродовольственных товаров и услуг — 73,2%.

В указанном месяце месячная инфляция в провинции составила 4,4% по сравнению с шестым месяцем (23 августа – 22 сентября 2026 года).

В седьмом месяце месячная инфляция в провинции в группе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий составила 3,3%, а в сфере непродовольственных товаров и услуг — 5,5%.

Годовая инфляция за период с 23 октября 2025 года по 22 октября 2026 года составила 80,3% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом (22 октября 2024 года – 22 октября 2025 года).

По итогам седьмого месяца годовая инфляция в провинции в группе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий составила 113,6%, а в сфере непродовольственных товаров и услуг — 55,8%.

Отметим, что в Иране статистические данные об уровне инфляции публикуют как Центральный банк, так и Статистический центр. Между показателями инфляции, приводимыми этими учреждениями, могут наблюдаться различия.

Добавим, что в седьмом месяце точечная инфляция в Иране выросла на 88,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.