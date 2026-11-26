БАКУ/ Trend/ - Азербайджан является стратегическим партнером Грузии, и две страны на протяжении многих лет совместно реализуют важные проекты в регионе.

Об этом заявила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

По ее словам, в современных условиях, на фоне глобальных вызовов и сложившегося геополитического контекста, отношениям между Грузией и Азербайджаном, динамике взаимодействия двух стран и потенциалу сотрудничества уделяется еще большее внимание.

Бочоришвили отметила, что для более эффективного представления интересов двух стран в нынешних геополитических условиях важно регулярно обмениваться мнениями и постоянно работать над различными вопросами.

«Наше стратегическое партнерство с Азербайджаном очень насыщенное по своему содержанию. Оно также предполагает интенсивный политический диалог. В этом году состоялся ряд визитов на высоком государственном уровне. Президент Азербайджана посетил Грузию, а премьер-министр Грузии совершил официальный визит в Азербайджан. Кроме того, состоялись визиты премьер-министра Азербайджана в Грузию, а также продолжаются взаимные визиты министров двух стран, курирующих различные сферы», – заявила Бочоришвили.

Глава МИД подчеркнула, что политический диалог между Грузией и Азербайджаном охватывает конкретные проекты, текущую ситуацию в регионе и потенциал сотрудничества между двумя странами.

По ее словам, особое значение имеет сотрудничество в развитии транспортного коридора, транзите энергоресурсов и других сферах.

«Все это открывает перспективы для развития Среднего коридора, что имеет очень важное значение», – добавила Бочоришвили.