БАКУ /Trend/ - Расходы на потребление энергии в Иране крайне высоки, ежегодно на эти цели направляется около 150 миллиардов долларов.

Как сообщает официальный информационный портал Президента Ирана, об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан в среду в ходе выступления в Университете Фирдоуси в городе Мешхед провинции Хорасан-Резави.

«Экономия даже 10 процентов этих средств позволит направить значительные ресурсы на повышение благосостояния населения и решение проблем страны», — отметил он.

Пезешкиан заявил, что в стране существует большой потенциал для энергосбережения: изменение модели потребления позволит сократить энергопотребление в ряде сфер на 30–40 процентов. По его словам, нерациональное потребление не только истощает национальные ресурсы, но и наносит ущерб окружающей среде.

«Очевидно, что нынешняя поддержка граждан со стороны правительства недостаточна. Необходимо найти решения для ее усиления. Одним из таких решений является рациональное использование ресурсов страны, экономия при потреблении и направление сэкономленных средств на улучшение бытовых условий населения. Эффективную роль в этом могут сыграть университеты», — подчеркнул он.

Отметим, что если ранее добыча газа в Иране составляла 297 миллиардов кубометров в год, то после военных авиаударов США и Израиля по Ирану этот показатель снизился до 242 миллиардов кубометров в год. Таким образом, в результате повреждения инфраструктуры страны добыча газа сократилась на 55 миллиардов кубометров в год. До указанных ударов дефицит газа при внутреннем потреблении в Иране составлял 45 миллиардов кубометров в год, а после них вырос до 100 миллиардов кубометров в год.