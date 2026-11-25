БАКУ/Trend/ - За 8 месяцев текущего иранского года (21 марта – 21 ноября 2026 года) в 10 провинциях Ирана были пробурены 78 нефтяных и газовых скважин.

Об этом сообщил исполнительный директор Национальной иранской компании по бурению Мортеза Фолади, говорится в информации компании.

"За 8 месяцев были пробурены 18 скважин для освоения месторождений и 60 ремонтных скважин. Общий объем буровых работ составил 92,9 тысячи метров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем буровых работ увеличился на 3,33 тысячи метров", – отметил он.

Фолади добавил, что 59 скважин были пробурены и сданы на территории Национальной иранской компании южных нефтяных районов, 7 скважин – на территории Компании центральных нефтяных районов, 5 скважин – на территории Офшорной нефтяной компании, 2 скважины – по заказу Компании нефтяного инжиниринга и развития, а 5 скважин – по заказу Национальной нефтяной компании.

Согласно исследованию Trend на основе информации Национальной иранской компании по бурению, за 8 месяцев прошлого иранского года (21 марта – 21 ноября 2025 года) в Иране в общей сложности были пробурены 83 нефтяные и газовые скважины. Это свидетельствует о росте на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (20 марта – 20 ноября 2024 года). Из них 70 скважин были пробурены и сданы на территории Компании южных нефтяных районов, 3 скважины – на территории Компании центральных нефтяных районов, 2 скважины – на территории Офшорной нефтяной компании, 4 скважины – по заказу Компании нефтяного инжиниринга и развития, а 4 скважины – по заказу Национальной нефтяной компании.

Отметим, что в настоящее время в Иране действуют 74 нефтяных и 22 газовых месторождения. На территории Национальной иранской компании южных нефтяных районов функционируют 37 нефтяных месторождений, на территории Компании центральных нефтяных районов Ирана – 14, Компании по добыче нефти и газа "Арвандан" – 5, Офшорной нефтяной компании – 18 нефтяных месторождений.

Кроме того, на территории Национальной иранской компании южных нефтяных районов действуют 5 газовых месторождений, Компании центральных нефтяных районов – 13, Компании по добыче нефти и газа "Парс" – 1, Офшорной нефтяной компании – 3 газовых месторождения.

Добавим, что совокупные углеводородные запасы Ирана составляют 1,2 триллиона баррелей. При использовании имеющегося технологического оборудования Иран может извлечь 340 миллиардов баррелей этих запасов. Таким образом, Иран может использовать примерно 30 процентов запасов.