БАКУ /Trend/ - Азербайджанский боксер Билалхабаши Назаров стал победителем чемпионата Европы U-23 в хорватском городе Пореч.

Как сообщили в Федерации бокса Азербайджана, выступающий в весовой категории 50 кг спортсмен в финале победил турецкого боксера Тевфика Аккаса со счетом 5:0 (29:28, 29:27, 30:25, 30:27, 29:26) и завоевал титул чемпиона Европы.

Б. Назаров, будучи единственным двукратным чемпионом Европы среди молодежи в составе нашей сборной, в третий раз подряд удостоился звания сильнейшего на континенте. 19-летний боксер в 2024 году в Порече, а годом позже в чешской Остраве также поднимался на высшую ступень пьедестала почета.

Таким образом, количество медалей нашей сборной на этих соревнованиях достигло трех. Ранее Зидан Гунбатов (55 кг) и Мухаммедали Ашыралиев (60 кг) завоевали бронзовые награды.

Сегодня на финальный бой выйдет также Ниджат Алырзаев (70 кг).