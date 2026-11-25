БАКУ /Trend/ - Постоянный секретариат Межправительственной комиссии TRACECA предложил включить Средний коридор во второй этап Глобальной инициативы по созданию "зеленых" грузовых коридоров (GGFCI) в качестве пилотного маршрута.

Как говорится в информации TRACECA, с таким предложением выступил генеральный секретарь Постоянного секретариата организации Жасурбек Чориев на тематической сессии, посвященной запуску данной инициативы, в рамках 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), которая проходила с 9 по 20 ноября 2026 года в Анталье (Турция).

Мероприятие было организовано министерством транспорта и инфраструктуры Турции совместно с Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) и Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН). Модератором сессии выступил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

В своем выступлении Чориев отметил, что Средний коридор, соединяющий Центральную Азию, Каспийское море, Южный Кавказ и Турцию с Европой, уже объединяет железнодорожные, автомобильные и морские перевозки в единую транспортную цепочку.

По его словам, сокращение углеродного следа на этом маршруте напрямую зависит от устранения задержек на границах и ускорения транзита.

В этой связи TRACECA совместно с партнерами работает над сокращением сроков доставки грузов между Европой и Центральной Азией до 15–18 дней, подготовкой Соглашения о цифровом коридоре на основе электронных накладных e-CMR, eTIR и электронных железнодорожных накладных, а также созданием Индекса эффективности Среднего коридора и Офиса содействия инвестициям.

Кроме того, генеральный секретарь заявил о готовности Постоянного секретариата TRACECA выступить тематическим партнером Координационной группы GGFCI и совместно с ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН разработать дорожную карту экологической трансформации Среднего коридора.

По его словам, к практической реализации этих задач планируется привлечь частный сектор через Деловой совет TRACECA.

На полях COP31 Чориев также провел двустороннюю встречу с министром транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадиром Уралоглу.

Стороны обсудили развитие экологически устойчивого транспорта на Среднем коридоре, привлечение бизнеса к работе Делового совета TRACECA, а также подготовку нового проекта Стратегии организации на 2027–2036 годы, который объединит упомянутые инициативы по декарбонизации и цифровизации.

Кроме того, Чориев обратился к турецкой стороне с просьбой поддержать продолжающуюся институциональную реформу TRACECA, направленную на повышение эффективности организации и усиление ее роли в развитии устойчивых транспортных связей.