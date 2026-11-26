БАКУ/Trend/- Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) закрытого акционерного общества Southern Gas Corridor (SGC) на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.

Как отмечает агентство, рейтинг SGC приравнен к суверенному рейтингу Азербайджана («BBB-» со стабильным прогнозом) в соответствии с методологией Fitch для организаций, связанных с государством (GRE). Это обусловлено тем, что все долговые обязательства SGC обеспечены государственными гарантиями.

«Мы ожидаем, что такая ситуация сохранится на протяжении всего прогнозного периода», — говорится в материалах Fitch.

Самостоятельный кредитный профиль (SCP) компании оценивается на уровне «bbb-». По оценке агентства, этому способствуют высокий уровень генерации денежных средств, хорошая предсказуемость доходов от долгосрочных контрактов на транспортировку газа, значительный масштаб деятельности и очень сильный финансовый профиль.

Вместе с тем эти факторы сдерживаются волатильностью цен в добывающем сегменте, естественным истощением газоконденсатного месторождения Шах-Дениз, а также рисками контрагентов и ограничениями операционной среды в Азербайджане, Грузии и Турции.

По данным Fitch, на конец октября 2026 года все долговые обязательства SGC были обеспечены государственными гарантиями. Агентство ожидает сохранения такой структуры, что обусловливает приравнивание рейтинга компании к рейтингу государства.

Fitch применяет методологию оценки организаций, связанных с государством, поскольку Азербайджан обладает полномочиями по принятию окончательных решений в SGC. Непосредственно государству принадлежит 36,5% акций компании по сравнению с 49% на конец 2025 года. Еще 51% контролируется через полностью государственную Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), рейтинг которой также составляет «BBB-» со стабильным прогнозом. Кроме того, государство оказывает SGC прямую поддержку.

В сентябре 2026 года Азербайджан завершил продажу 12,5% доли участия в SGC компании XRG SGC Limited — международному инвестиционному подразделению Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC).

«Структура рейтинговой оценки не изменилась, поскольку Азербайджан сохранит контроль над SGC и полномочия по принятию решений. Сделка является положительным фактором с точки зрения корпоративного управления и технологий. Кроме того, SGC может получить синергетический эффект от других проектов XRG в Каспийском регионе», — отмечает Fitch.

Агентство отмечает, что конфликт с Ираном не нанес ущерба активам SGC, несмотря на их географическую близость к зоне конфликта. Компания также не столкнулась с перебоями в логистике.

При этом SGC получила выгоду от более высоких, чем ожидалось, цен на нефть и газ в 2026 году.

По оценке Fitch, бизнес-профиль SGC поддерживается масштабом деятельности, географической диверсификацией и вертикальной интеграцией, охватывающей добычу, транспортировку и продажу газа.

В частности, компания владеет 16,02% доли участия в газоконденсатном месторождении Шах-Дениз. В сегменте транспортировки газа через Азербайджан, Грузию и Турцию в Южную Европу SGC принадлежит 51% акций Трансанатолийского газопровода (TANAP), 21,02% Южно-Кавказского трубопровода (SCP) и 20% Трансадриатического трубопровода (TAP).

Fitch отмечает высокую предсказуемость доходов SGC от транспортировки газа благодаря долгосрочным соглашениям, предусматривающим механизмы индексации тарифов.

«TANAP и TAP также предусматривают условия ship-or-pay, которые в значительной степени устраняют риски, связанные с объемами транспортировки», — говорится в материалах агентства.

Fitch прогнозирует, что EBITDA сегмента транспортировки газа (без учета дивидендов миноритарным акционерам) останется стабильной в абсолютном выражении. При этом доля данного сегмента в общей EBITDA SGC, рассчитанная агентством, постепенно увеличится примерно до 80% в 2028 году по сравнению с около 60% в 2025 году.