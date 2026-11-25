БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп поблагодарил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и узбекских строителей за павильоны, возведенные в Вашингтоне по случаю 250-летия независимости страны.

Об этом говорится в публикации на странице Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

«Узбекские мастера, оставив свои семьи в Узбекистане на несколько месяцев, искусно возвели эти павильоны из древесины 200-летних горных ореховых деревьев в сложных погодных условиях. Они обладают настоящим талантом!» — отметил Трамп.

Американский лидер также сообщил, что эти павильоны будут переданы в общественное пользование. Они будут размещены в центре Вашингтона, неподалеку от Мемориала Джефферсона. Трамп выразил надежду, что в будущем эти павильоны станут популярным местом для романтических предложений руки и сердца.