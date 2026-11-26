БАКУ/Trend/- Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает положительный свободный денежный поток Southern Gas Corridor в 2026–2029 годах.

Согласно оценке агентства, на конец октября 2026 года денежные средства и депозиты SGC составляли 3,4 миллиарда долларов США.

«В 2026–2029 годах погашение задолженности будет включать лишь умеренные ежегодные выплаты по банковским кредитам в размере около 120 миллионов долларов. Мы ожидаем, что в этот период SGC будет генерировать положительный свободный денежный поток до выплаты дивидендов», — отмечает Fitch.

В агентстве также сообщили, что после погашения еврооблигаций в марте 2026 года долговые обязательства SGC представлены кредитами банков развития со сроками погашения в 2032–2046 годах.

«Общий объем этих кредитов составляет около 1,4 миллиарда долларов. В их число входят займы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Азиатского банка развития (АБР)», — говорится в материалах Fitch.