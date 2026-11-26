БАКУ /Trend/ - Компания Alliance Multimodal планирует увеличить инвестиции в приобретение железнодорожных вагонов и развитие логистической инфраструктуры.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом в четверг заявил генеральный директор Alliance Multimodal & Alliance Logistics Натиг Джафаров на форуме, посвященном Всемирному дню устойчивого транспорта 2026 года, проходящем в Баку.

По его словам, компания уже располагает собственным парком железнодорожных вагонов и планирует увеличить инвестиции в его расширение в следующем году.

"Помимо приобретения вагонов, Alliance Multimodal инвестирует в морские перевозки и развитие портовой инфраструктуры в других странах, в частности в Грузии.

Для полноценного развития Среднего коридора необходимо наладить координацию между Азербайджаном и Грузией по вопросам обмена локомотивами, трансграничных процедур, законодательства, автомобильных перевозок, обмена информацией и таможенного взаимодействия.

Согласование этих процессов между двумя странами позволит повысить эффективность всего маршрута, включая направления в Турцию, Европу и Центральную Азию", - сказал Н.Джафаров.

Он также подчеркнул, что развитие транспортного коридора в целом, а не отдельных маршрутов, создаст дополнительные возможности для частных компаний и будет способствовать развитию конкуренции между железнодорожными и автомобильными перевозчиками.

Говоря о государственной поддержке инвестиций в логистику, Джафаров сообщил, что в Азербайджане частные компании могут получить через банковские учреждения финансирование на сумму до 10 миллионов долларов под 5 процентов годовых.

По его словам, государство также предоставляет различные возможности лизинга и кредитные линии для инвестиций в логистический сектор.

Вместе с тем он отметил необходимость дальнейшего расширения мер государственной поддержки и разработки дополнительных рекомендаций для частного сектора с учетом потребностей компаний, непосредственно работающих в отрасли.