БАКУ/Trend/ - В 16-й Конференции Исламского саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС), которая состоится в 2027 году в Баку, возможно участие лидеров 62 государств — членов организации и стран, имеющих статус наблюдателей.

Согласно официальному календарю мероприятий Организации исламского сотрудничества, 16-я Конференция Исламского саммита пройдет 23–24 июня 2027 года в Баку. Предполагается, что в саммите могут принять участие главы государств и правительств 57 государств — членов ОИС, а также 5 стран, имеющих статус наблюдателей.

В этой связи среди лидеров, которые могут посетить Баку, предположительно, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Ирана Масуд Пезешкиан, Президент Пакистана Асиф Али Зардари, Президент Индонезии Прабово Субианто, Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд, Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, Президент ОАЭ Мухаммед бин Заид Аль Нахайян и Король Иордании Абдалла II.

Среди возможных участников также Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Король Малайзии султан Ибрагим, султан Брунея Хассанал Болкиах и Президент Ирака Низар Амиди.

Кроме того, возможно участие в саммите Короля Марокко Мухаммеда VI, Короля Бахрейна Хамада бин Исы Аль Халифы, султана Омана Хайсама бин Тарика Аль Саида, Эмира Кувейта Мишаля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, Президента Мальдив Мохамеда Муиззу, Президента Бангладеш Мирзы Фахрула Ислама Аламгира, Президента Албании Байрама Бегая, Президента Нигерии Болы Тинубу и Президента Сенегала Басиру Диомай Фая.

Другие государства — члены ОИС представлены Афганистаном, Албанией, Бенином, Буркина-Фасо, Камеруном, Чадом, Джибути, Палестиной, Габоном, Гамбией, Гайаной, Гвинеей, Гвинеей-Бисау, Коморскими Островами, Кот-д’Ивуаром, Кувейтом, Ливаном, Ливией, Мали, Мавританией, Мозамбиком, Нигером, Сьерра-Леоне, Сомали, Суданом, Суринамом, Сирией, Того, Тунисом, Угандой и Йеменом. Главы государств и правительств этих стран также входят в число потенциальных участников саммита.

Предполагается, что в мероприятии также могут принять участие руководители государств — наблюдателей организации: Боснии и Герцеговины, Центральноафриканской Республики, Таиланда, России и Турецкой Республики Северного Кипра. Лидерами этих стран являются соответственно Денис Бечирович, Фостен-Арканж Туадера, Маха Вачиралонгкорн, Владимир Путин и Туфан Эрхюрман.

Отметим, что в 2027 году в Баку планируется проведение и других мероприятий ОИС. Так, 1–2 июня состоится 13-я сессия Исламской конференции министров информации, 19–20 июня — заседание высокопоставленных должностных лиц по подготовке к 16-й сессии Конференции Исламского саммита, а 21–22 июня — заседание министров по подготовке к саммиту.

Ожидается, что в этих мероприятиях примут участие преимущественно министры информации, высокопоставленные дипломатические представители и министры иностранных дел.