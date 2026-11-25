БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках Второго азербайджано-узбекского межпарламентского форума состоялась церемония подписания «Плана практических мероприятий по развитию межпарламентского сотрудничества на 2027–2028 годы» (Дорожной карты) между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Олий Мажлисом Республики Узбекистан.

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Отмечается, что документ с азербайджанской стороны подписала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, а с узбекской стороны — председатель Сената Олий Мажлиса Танзиля Нарбаева.

«Дорожная карта» предусматривает развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества между законодательными органами двух стран, расширение обмена опытом в сфере законотворческой деятельности, а также парламентской дипломатии и других приоритетных направлениях.